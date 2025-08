Salernitana, occhi in casa Cosenza: Faggiano punta Ricciardi e Venturi Il laterale è il primo obiettivo per le corsie, nuovo possibile assalto al difensore dopo gennaio

Due piste di esperienza e di caratura. La Salernitana scruta nel mercato degli "scontenti", ovvero dei calciatori con la valigia sul letto in attesa di nuova destinazione. Una situazione che i granata conoscono bene, alle prese con i destini da separati in casa dei vari Lovato, Maggiore, Tongya, Daniliuc, tutti pronti a dire addio. Tra le pieghe però del mercato anche diverse opportunità in entrata. Nelle ultime ore, il direttore sportivo Faggiano ha messo nel mirino nel Cosenza. In particolar modo, nei radar granata è rientrao con forza il nome di Manuel Ricciardi, esterno classe 2000, lo scorso anno protagonista con 32 presenze e 4 gol con la maglia dei silani. Il laterale, considerato fondamentale nell'idea tattica di Raffaele, ha mercato in serie B ma strizza l'occhio alla destinazione granata.

C'è da superare però un ostacolo importante, ovvero la resistenza del patron dei silani Guarascio soprattutto sui costi e sulle modalità di addio dei propri uomini migliori. La Salernitana ne sa qualcosa sin dallo scorso gennaio, quando per la difesa ha provato invano a mettere le mani su Michael Venturi. Le cifre considerate fuori portate rallentarono l'affare a gennaio e hanno frenato Faggiano anche in quest'estate. La volontà però dei due calciatori di andare via possono portare però a stravolgimenti in corso. Il club granata non molla, con Venturi che tornerebbe nome in pole position se da Capuano dovessero arrivare segnali di chiusura su un possibile addio alla Ternana.