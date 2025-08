Serie C, arriva il Var a chiamata. Orsato: "Supporto per tecnici e arbitri" Gli allenatori avranno due chiamate per poter rivedere episodi dubbi

La Serie C si prepara al Var a chiamata. Nell'inizio del raduno arbitrale il neo-designatore della Can C, Daniele Orsato, ha illustrato le novità relative al “Football video support” o “Var light” che darà la possibilità ai tecnici di avere due chiamate per rivedere azioni ritenute oggetto di episodi fallosi. "Si tratta di una bella novità – dice l’ex arbitro internazionale Orsato – Questa è una ulteriore possibilità di comunicazione fra panchine e arbitri. Il “video football support” aiuterà i rapporti fra tecnico e componente arbitrale. E questo strumento non è un’astronave ma è un computer con un operatore che dovrà portare avanti e indietro le immagini, saranno gli allenatori a richiedere una revisione. Gli allenatori vengono coinvolti come fossero ufficiali di gara: quindi non si dovranno più vedere scene di protesta".