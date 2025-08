UFFICIALE - Salernitana, nuovo rinforzo sulle fasce: ecco Ubani Il classe 2005 arriva in prestito dal Lecce

La Salernitana sistema la corsia destra. Il club granata ufficializza il secondo colpo di giornata, ovvero il trasferimento del laterale destro classe 2005 Marlon Nnamdi Ubani. Il calciatore tedesco approda in granata a titolo temporaneo dal Lecce fino al 30 giugno 2026.

Nato ad Essen, in Germania, Ubani è stato portato in Italia dal club salentino un anno fa. Con i giallorossi si è messo in evidenza nel campionato Primavera 1 totalizzando ben 42 partite ufficiali e condite da 2 gol. Precedentemente è cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund. Ora la prima grande chance da professionista. La Salernitana lo coccola e spera di poter fare i conti con un talentino luminoso.