Salernitana, a Norcia arriva l’ad Pagano: incontro con Faggiano Il dirigente a colloquio con il ds sulle prossime operazioni

La dirigenza si stringe intorno alla Salernitana. In giornata, il ritiro di Norcia ha aperto le porte all’amministratore delegato Umberto Pagano. Dopo il primo incontro a Cascia con la stampa, quest’oggi il numero tre granata ha fatto capolino nel romitaggio estivo per un lungo colloquio con il direttore sportivo Daniele Faggiano. Con l’ad anche il consigliere Aniello Annunziata.

In mattinata il gruppo ha svolto lavoro di forza in palestra, seguito da esercitazioni sul possesso palla. Nel pomeriggio, invece, lavoro tattico e partitina finale a campo ridotto. Nella giornata di domani nuova doppia seduta in programma in Umbria, sempre a porte chiuse. La squadra continuerà a lavorare in Umbria fino a sabato. Domenica si scenderà in campo all'Arechi per la sfida con la Reggina per la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino (700 i biglietti staccati).