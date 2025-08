Ex Salernitana, ricordate Weissman? Niente Germania per colpa di...Israele Il Fortuna Dusseldorf non chiude l'affare per la punta. La replica: "Al fianco del mio paese"

Shon Weissman torna a far rumore. L’attaccante israeliano, ex Salernitana nel semestre gennaio-giugno 2024, è al centro di un nuovo caso politico. Il Fortuna Düsseldorf ha annunciato di aver interrotto le trattative per l'ingaggio di Shon Weissman. La decisione arriva in seguito a una forte ondata di critiche da parte dei tifosi, che hanno espresso la loro disapprovazione sui social media per le opinioni politiche dell'ex Salernitana, come scrive il Jerusalem Post. Già durante il suo arrivo a Salerno furono non poche le proteste delle fazioni palestinesi, con soglia dell’attenzione altissima.

Sui social, l’attaccante ha postato un lungo messaggio: "Sono figlio di una nazione ancora addolorata dagli orrori del 7 ottobre. Quel giorno nero, quando intere famiglie sono state assassinate, rapite e brutalizzate, resta una ferita aperta per me come persona, come membro della famiglia di Israele e come atleta che rappresenta il proprio Paese. È sia possibile che necessario opporsi al male verso le persone innocenti di entrambi gli schieramenti ma non permetterò di dipingermi come uno che promuove l'odio. Se questo è difficile da accettare per qualcuno, allora consiglio di dare un'altra occhiata a ciò che è accaduto quel 7 ottobre. Mentre mi presto a tutte le critiche, sto male al pensiero che non venga considerato tutto il contesto. In un momento di dolore nazionale e personale, resto fedele ai valori di umanità, sportività e rispetto reciproco. Alla fine dei conti, una persona sarà sempre al fianco del proprio Paese, indipendentemente da tutto. Nessun esterno può davvero capire cosa stiamo passando. La lealtà non è oggetto di discussione, non lo è specialmente quando la nostra gente sta ancora seppellendo i morti. Sono profondamente grato per il supporto ricevuto dalle persone che realmente mi conoscono e continuerò a portare orgogliosamente la bandiera di Israele ovunque io giocherò".