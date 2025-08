Salernitana, Capuano si allontana? Il difensore parla ai tifosi della Ternana Il centrale ai supporters: "Onoreremo questi colori". Nessuna risposta sul futuro

Una ripresa infuocata. La Salernitana aspettava segnali da Terni per conoscere il futuro di Marco Capuano. Gli indizi che arrivano dal Liberati però sono contrastanti. Il difensore, sceso regolarmente in campo per l’allenamento agli ordini di Fabio Liverani, ha parlato a circa cinquecento tifosi presenti allo stadio per chiedere chiarezza alla società dopo i messaggi di allarme lanciati dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Capuano ha preso la parola e ha rassicurato sull’impegno della squadra nonostante le difficoltà. “Parlo a nome della squadra e ringrazio tutti voi per la vicinanza. Come uomini affronteremo le difficoltà per il bene nostro e della Ternana. Il rispetto verso questi colori non mancherà mai. Ci alleneremo al meglio per onorare questa società, comportandoci come se niente fosse successo”.

Nel corso del confronto, una tifosa ha chiesto a Capuano se resterà alla Ternana. Il difensore ha allargato le braccia prima degli applausi dei tifosi che hanno rotto l'equivoco. La Salernitana aspetterà ma non in eterno, pronta a virare su altri obiettivi in caso di rifiuto alla proposta da parte del difensore. Sarebbe il secondo semaforo rosso dopo l’accordo inizialmente trovato lo scorso giugno.