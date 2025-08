Salernitana, mercato in fermento: Liguori e Donnarumma sull’uscio L'attaccante attende solo l'annuncio. Trattativa ai dettagli per il portiere

Dopo gli annunci dei giovani Knezovic e Ubani, la Salernitana punta ad ufficializzare nelle prossime ore due rinforzi importanti. Dalla porta all'area avversaria. I due estremi del campo vanno onorati con nomi importanti per la categoria. In ordine di prossimità all’ufficialità si parte dal reparto che fa sognare i tifosi. Anzi, per qualche giorno li ha fatti anche arrabbiare, appena radio mercato ha iniziato a gracchiare il nome di Michael Liguori, chiacchierato non per il suo indiscusso valore tecnico ma le vicende extra-campo che lo tormentano. Faggiano però si è assunto tutta la responsabilità dell’acquisto, ha lavorato ai fianchi della dirigenza che ha aperto all’arrivo sia sotto il profilo economico che etico. Liguori, che ha già sottoscritto un biennale con opzione per il terzo anno ma con all'interno una clausola di risoluzione in caso di risvolti non positivi della vicenda giudiziaria che lo riguarda, freme: vuole prendersi la scena a suon di gol e assist, diventare protagonista come successo a Padova nella cavalcata verso la B.

In porta c’è Donnarumma

Nell’altra fetta di campo però, serve anche chi ci metta i guantoni per dare consistenza al sogno promozione. Faggiano ha individuato in Antonio Donnarumma il nuovo numero uno della Bersagliera. Definita ieri l’operazione con il Torino. Il portiere napoletano si trasferirà a Salerno a titolo definitivo, sottoscrivendo un biennale con opzione per il terzo anno. La Salernitana aveva provato ad inserire nell’affare anche Sepe come possibile pedina di scambio senza però fortuna. Proprio il destino dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia può avere ripercussioni sulle prossime mosse di Faggiano. Perso Bardi, ad un passo dal Palermo, la Salernitana continua ad accarezzare le idee Pisseri e Gori, con il primo favorito.