Salernitana, l’Empoli accelera per Lovato I toscani assicurano una maglia da titolare al difensore ambito anche dal Sassuolo

Matteo Lovato è uno dei calciatori con la valigia sul letto, pronto a dire addio alla Salernitana. La retrocessione in serie C obbliga il club granata a doversi liberare dell’ingaggio pesantissimo dell’ex Under 21, reduce dal campionato vinto con il Sassuolo in serie B. Il club neroverde non ha maturato le condizioni per l’obbligo di riscatto e nei giorni scorsi avrebbe bussato nuovamente alla porta granata per un nuovo acquisto in prestito.

Lovato però si è preso qualche giorno di riflessione. Il difensore vorrebbe trasferirsi in un club che possa garantirgli minutaggio e status da titolare, anche al di là della categoria di appartenenza. Elementi che l’Empoli potrebbe garantire al classe 2000 e che hanno portato i toscani in vantaggio nel testa a testa con il Sassuolo. Nei giorni scorsi c’era stata anche una prima offerta al di sotto del milione di euro e rifiutata dalla Salernitana. Però la sensazione è che l’affare si farà, con svolta attesa prima del weekend. Si lavora anche su un possibile prestito con obbligo di riscatto in caso di ritorno in serie A dei toscani. Il tecnico Pagliuca vorrebbe affidargli le chiavi del pacchetto arretrato. Lovato strizza l’occhio e confida nell’affondo decisivo.