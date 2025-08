Salernitana, Tascone in standby: il calciatore attende Il Cerignola ha fretta di chiudere l'operazione. Il club granata riflette

Nessuna frenesia, così come nessuna volontà di fare passi importanti senza il via libera societario. Daniele Faggiano scruta il mercato e va a caccia di rinforzi in tutti i reparti del campo. Per il centrocampo, il direttore sportivo della Salernitana ha bloccato Mattia Tascone. Classe 2000, tra i pilastri dell'Audace Cerignola che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in serie B con Raffaele in panchina e con Capomaggio come leader, la Bersagliera vuole chiudere la sua batteria di centrocampisti con un rinforzo di grande qualità. Affare da quasi centomila euro, con la Salernitana che divederà la cifra fra parte fissa e un bonus corposo in caso di salto di categoria.

L'ottimismo dello scorso weekend si è trasformato in un'attesa che sta indispettendo soprattutto il club gialloblu. Si attende solo un segnale per poter ufficializzare l'affare ma al momento la Salernitana ha preso tempo, alle prese con le riflessioni economiche dettate da un rush finale di mercato da vivere con il bilancino tra le mani, facendo i conti anche con la necessità di sbloccare i movimenti in uscita e liberarsi di ingaggi importanti. Il calciatore, allettato dall'offerta granata, ha chiesto di essere ceduto e aspetta fiducioso. I pugliesi sono pronti a stringere per il centrocampista Petermann ma devono prima salutare Tascone. Affare in standby, la Salernitana riflette.