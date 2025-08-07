Salernitana, Capuano prende tempo: Faggiano pensa ad un ex Benevento Il ds granata vuole rafforzare la difesa: Venturi ha mercato in B, più facile arrivare a Capellini

Arricchire il pacchetto arretrato con un calciatore di esperienza e di grande fisicità. Daniele Faggiano vuole maggiore solidità. Seppur il terzetto composto da Matino, Coppolaro e Anastasio stia offrendo sensazioni positive a Raffaele, per il direttore sportivo ora serve puntellare il reparto arretrato. Mentre per il portiere si aspetta il via libera del Torino per Antonio Donnarumma, in difesa il grande obiettivo resta Marco Capuano. Il caos in casa Ternana si è rivelato un boomerang. Dopo aver incassato la proposta granata, il difensore ha parlato da capitano alla tifoseria rossoverde legandosi a doppio filo con la piazza. Sono queste le riflessioni, oltre alle richieste economiche importanti, che al momento mettono in standby l’affare Salernitana.

Le alternative

Faggiano non può aspettare in eterno e pensa anche ai piani-B. Dal taccuino granata non è stato mai depennato il nome di Michael Venturi, difensore in uscita dal Cosenza ma sul quale si è scatenata un’asta in serie B: lo cercano Entella, Padova e ora anche il Catanzaro per sostituire Bonini. Strada in salita. Più facile arrivare a Riccardo Capellini, calciatore che si è svincolato dal Benevento e garantisce duttilità ed esperienza. Classe 2000, lo scorso anno con i sanniti 28 presenze condite da 2 gol. Il mercato in evoluzione dell’Avellino lascia una porta aperta per Patrick Enrici, calciatore in grado di potersi disimpegnare da braccetto sinistro.