Salernitana, ultimatum per Tascone. Raffaele studia Legowski Il club granata deve sciogliere le riserve sull'investimento

Affare in standby, con una deadline imposta dal Cerignola. La Salernitana vuole Mattia Tascone. Con il blitz dello scorso weekend Daniele Faggiano ha praticamente prenotato il centrocampista classe 2000. Accordo con il club pugliese per una cifra intorno al milione di euro fra parte fissa e bonus legati alla promozione in serie B. Il calciatore, che mai ha voluto dare vita ad un braccio di ferra con la società pugliese, attende fiducioso. Pausa di riflessione che si è trasformata ora in ansia. Perché l'Audace Cerignola vuole incassare per poi andare con forza sul sostituto del mediano (prenotato dal Latina Petermann). La Salernitana però riflette, anche alla luce della necessità di dover sistemare alcune uscite prima di completare un'operazione onerosa.

Legowski si mette in mostra

Intanto a Cascia Raffaele fa di necessità virtù e studia le soluzioni. Se Maggiore è ormai fuori dalle gerarchie granata, Legowski sta impressionando per intensità e duttilità. Il polacco, reduce da un Europeo Under 21 non indimenticabile, ha mercato in Svizzera (lo cerca il Servette degli ex Bronn e Njoh). Non ha un ingaggio imponente ed è oggetto di riflessioni. Da capire se il calciatore però sarà disposto a mettersi in gioco in serie C.