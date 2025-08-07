Salernitana, arriva il divieto di vendita di alcolici per le sfide interne L'ordinanza a tutela dell'ordine pubblico per tutta la stagione

Il Comune di Salerno, con l'ordinanza sindacale 739 del 7 agosto 2024, ha imposto il divieto di vendita di alcolici e superalcolici o altre bevande in bottiglia o contenitori di vetro e di metallo, da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante e relativo consumo nei pressi dello stadio Arechi per la durata della prossima stagione calcistica della Salernitana. La misura è stata intrapresa a tutela dell'ordine pubblico.

Nella nota, si legge che "è vietata la vendita di alcolici, superalcolici e bevande in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine o altri recipienti in metallo, anche per asporto, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio e/o medie e grandi strutture di vendita, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante, nelle seguenti strade: Via Generale Clark, via S. Allende, nell’area ricompresa tra la rotatoria del Novotel fino alla rotatoria con incrocio via Wenner, tutta via Wenner fino alla rotatoria con via dei Carrari, via dei Carrari, viale Schiavone, via San Leonardo, tratto uscita Tangenziale fino a Ospedale San Leonardo, viale Bandiera, viale De Marco, viale Giacumbi, Piazzale Settembrino, via S. Allende fino alla rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via San Leonardo e via Mauri, a partire dalle tre ore precedenti fino alle tre ore successive allo svolgimento dei predetti eventi calcistici, dal 25/08/2025 fino a fine campionato".