Salernitana, per Lovato spunta anche il Venezia. Maggiore vicino allo Spezia Il difensore è ambito anche dall' Empoli. Per Tongya timidi interessamenti dalla B

Liberarsi di ingaggi pesanti per alleggerire i conti e chiudere gli ultimi colpi. Il mercato in entrata della Salernitana è legato a doppio filo anche alle cessioni illustri ancora da realizzare. Per il direttore sportivo Faggiano sono diverse le spine di cui la rosa granata proprio non riesce a liberarsi. Uno degli elementi che sta ricevendo maggiore interesse è Matteo Lovato. Il difensore, dopo la promozione con il Sassuolo, va a caccia di una nuova opportunità. Possibile un ritorno in serie B, con l'Empoli che sembra il club maggiormente interessato al calciatore. Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di serie A. Nelle ultime ore però, dopo un timido interessamento del Sassuolo, è spuntato con forza il Venezia.

Fuori dal progetto granata c'è invece Giulio Maggiore. Il centrocampista vuole solo lo Spezia che nei prossimi giorni potrebbe provare l'assalto anche alla luce dell'infortunio di Bandinelli. I liguri non sono disposti però a lauti compensi per il cartellino del calciatore e chiedono anche al mediano di spalmare l'attuale ingaggio su più anni. In serie B ha mercato anche Franco Tongya. Il Cesena si è defilato, il Pescara resta sintonizzato.