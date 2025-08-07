Salernitana, la Curva Sud in subbuglio: il Direttivo Ultras si stacca Il gruppo ultras si sposterà nel settore superiore: "Continueremo ad esserci a modo nostro"

Una nota dura che sancisce una divisione pesante. La Curva Sud Siberiano della Salernitana si spacca a metà. Dopo le diversità di vedute nella marcia d'avvicinamento al playout con la Sampdoria, il Direttivo Ultras annuncia di separarsi del resto dei gruppi della tifoseria organizzata. Si sposterà nel settore superiore, con decisione che prenderà forma già dalla sfida con la Reggina di domenica sera.

"Con questo comunicato vogliamo informare tutti i gruppi della Curva Sud Siberiano e l'intera tifoseria che, dopo un lungo confronto e un'attenta riflessione, il nostro direttivo ha deciso di intraprendere una nuova strada - si legge nella nota -. Da oggi ci distacchiamo ufficialmente dai gruppi della Curva Sud Inferiore e annunciamo il nostro spostamento in Curva Sud Superiore.

È stata una scelta difficile, ma necessaria. Questa decisione è dettata dalla volontà di tornare ad essere protagonisti del nostro modo di vivere la curva, liberi da dinamiche nelle quali non ci identifichiamo più. Restiamo ultras, fedeli a ciò in cui crediamo:

PRESENZA, MENTALITA', COERENZA E RISPETTO.

Il nostro attaccamento ai colori non cambia, anzi si rafforza. Cambia solo il punto da cui daremo voce al nostro amore incondizionato. La Curva Sud resterà la nostra casa, e il nostro nuovo posto rappresenterà un nuovo inizio. Chi ci conosce sa che non servono molte parole:

NOI CI SAREMO, come sempre, A MODO NOSTRO!!!

Sono stati anni difficili, segnati da due retrocessioni, che pesano molto sull' aspetto emotivo della piazza. Ma quello che ci pesa di più, come ultras, sono le denunce e i tanti daspo ricevuti in questi anni. Si sa che per noi non conta la categoria in cui si gioca, o i titoli vinti, conta la presenza, i chilometri percorsi e il sacrificio a difesa della Salernitana e della città.

Né passi indietro né compromessi, solo passione, coerenza e appartenenza. Sin dalla prossima amichevole ci posizioneremo alle spalle dei nostri striscioni, e con il nostro modo di essere faremo la nostra parte.

ABBIAMO GIURATO AMORE E FEDELTA' ALLA NOSTRA CITTA' E COSI' SARA', FINO ALLA FINE, NON INDIETREGGEREMO MAI. RITORNERANNO TUTTI!

DIRETTIVO ULTRAS CURVA SUD SIBERIANO"