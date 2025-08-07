Salernitana, Liguori rompe il ghiaccio. Raffaele allenta la "morsa"

Michael Liguori va a completare il reparto offensivo della Salernitana. Dopo settimane da promesso sposo, questa mattina l'attaccante ha svolto la sua prima seduta con il resto dei compagni con lo status di nuovo calciatore della Bersagliera. Raffaele ne vuole tastare la condizione, soprattutto alla luce del possibile debutto all'Arechi nel Trofeo Iervolino contro la Reggina in programma domenica.
Il tecnico continua ad alzare l'asticella dell'intensità. Oggi però strappo alla regola: dopo la seduta di allenamento di questa mattina allo stadio Filippo Micheli di Norcia per la Salernitana legata dapprima sulla forza in palestra e poi su esercitazioni sui campo. Al termine della sessione, il tecnico ha deciso di concedere una mezza giornata di riposo al gruppo. Dunque, la Salernitana riprenderà la preparazione domani con una doppia seduta, sempre a porte chiuse.