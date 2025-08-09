Salernitana, Iervolino torna all'Arechi ma la prevendita per la Reggina stenta Il patron presente domani con la Reggina. Risposta tiepida del pubblico

Il ritorno sugli spalti dell'Arechi. Danilo Iervolino risponde presente. Troppo speciale l'occasione del memorial Angelo Iervolino, arrivato alla sua quarta edizione, per non prendere posto in tribuna nel Principe degli Stadi per Salernitana-Reggina. Una serata importante, una scomparsa che ha segnato l'imprenditore di Palma Campania, con il ricordo attraverso il calcio nella sfida che vedrà protagonista anche Antonio Pio, figlio proprio del compianto Angelo. Per Iervolino però anche l'occasione per vedere dal vivo per la prima volta la nuova Salernitana. Il patron ha sposato subito le soluzioni Faggiano e Raffaele, consapevole di aver costruito un tandem che abbia tutte le carte in regola per riportare la Salernitana in serie B.

Da capire anche quale sarà la risposta del pubblico sulla presenza del patron, contestato duramente sia dopo la sospensione del play-out con il Frosinone che dopo la sconfitta con la Sampdoria che ha fatto registrare il doppio salto all'indietro di categoria. Al momento sono circa 2000 i tagliandi venduti per la sfida con la Reggina. Un altro bigliettino da visita sarà anche il lancio della campagna abbonamenti atteso tra lunedì e martedì: prezzi super scontati per provare a riaccendere l'entusiasmo ai nastri di partenza di una stagione che dovrà essere del riscatto.