Trofeo Iervolino, le maglie della Salernitana all'asta: tutte le iniziative L'iniziativa supporterà l'Ail. La diretta della sfida sui canali del club

Salernitana-Reggina aprirà la stagione granata. La quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino sarà come al solito una festa non solo di sport ma di solidarietà. La competizione contribuisce a sostenere l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) – sezione di Salerno. Ad ulteriore testimonianza dell’attenzione della proprietà e di tutta la Salernitana verso la tematica di cui si occupa l’associazione, il club è lieto di annunciare una iniziativa ulteriore: ad essa sarà infatti devoluto il ricavato della vendita all’asta delle maglie da gioco che i calciatori di mister Raffaele indosseranno domani sera. L’asta sarà indetta sulla piattaforma specializzata CharityStars ed i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni con successiva comunicazione.

Infine, la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919 con produzione autonoma, a partire dalle 19:50.