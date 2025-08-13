Salernitana, Lovato "blocca" l'Empoli. Maggiore interessa al Palermo Il difensore spera nella serie A. Tentazione Super Pippo per Maggiore. Faggiano vuole stringere

Prima le uscite, poi i nuovi arrivi. Il ritornello che accompagna ogni anno il mese di agosto è sempre lo stesso. Per la Salernitana c’è la necessità di far quadrare i conti, di provare a liberarsi dei calciatori fuori dal progetto tecnico di Raffaele prima di poter affondare il colpo per i nuovi rinforzi. La retrocessione in serie C rende la missione ancora più delicata ma allo stesso tempo necessaria. Impossibile poter ripetere un’altra annata tenendo a libro paga calciatori come Lovato, Daniliuc, Maggiore, Sepe, solo per citare gli elementi con stipendi da capogiro.

L'Empoli stringe per Lovato

La Salernitana vorrebbe rinforzare il pacchetto arretrato ma è legato alle posizioni di Matteo Lovato e Flavius Daniliuc. Per il primo si lavora con l’Empoli per trovare l’intesa: si va verso un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. Il calciatore però al momento non apre alla soluzione toscana e prende tempo. Il sondaggio, timidissimo, dal Sassuolo dello scorso weekend ha riaperto una sirena di serie A che ora ha messo il calciatore in guardia. L’Empoli confida di chiudere a strettissimo giro, con Pagliuca che sarebbe ben felice di abbracciare lo stopper fresco di promozione proprio con il Sassuolo. Il Venezia ha virato su Venturi, ex obiettivo granata. L’uscita di Lovato permetterebbe alla Salernitana di stringere e chiudere per Golemic.

Tentazione Super Pippo per Maggiore

Per Giulio Maggiore invece la situazione è chiara ormai da settimane: vuole lo Spezia e attende gli incastri del mercato per dire sì al ritorno in Liguria. Lo standby però ha portato il Palermo dell’ex Inzaghi a chiedere informazioni. Anche i rosanero sono alle prese con una rosa lunghissima in mezzo al campo ma sarebbero intenzionato a fare uno sforzo per accontentare Super Pippo. Maggiore attende, lascia lo Spezia in pole position eppure riflette. L’eventuale addio dell’ex numero 25 permetterebbe a Faggiano di chiudere la telenovela con il Cerignola per Tascone.