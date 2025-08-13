Salernitana, squadra al lavoro per il Sorrento. Primo dato abbonamenti positivo Doppia seduta per gli uomini di Raffaele. Sospiro di sollievo per Matino

Mercoledì di lavoro. La Salernitana intensifica la propria marcia d'avvicinamento al debutto stagionale in Coppa Italia in programma domenica sera alle ore 21:00 allo stadio Arechi contro il Sorrento. Per Raffaele doppia seduta divisa fra lavoro di forza in palestra e successivamente un lavoro atletico sul campo. Nel pomeriggio focus tecnico-tattico e partitina. Dopo il sospiro di sollievo per Coppolaro, arrivano buone indicazioni anche da Matino: il difensore ha ripreso a lavorare parzialmente col gruppo. Possibile però che venga tenuto fuori precauzionalmente per la sfida con il Sorrento per poterlo riavere al top per la prima giornata di campionato con il Siracusa. Esclusione che potrebbe portare all'arretramento di Cabianca sulla linea dei difensori, e l'adattamento di Achik sulla corsia destra, oppure con Capomaggio nel ruolo di perno centrale.

Intanto, il primo dato dalla campagna abbonamenti permette di strappare un timido sorriso. Lo start della corsa al voucher stagionale riservato solo ai possessori del titolo per la scorsa stagione ha fatto registrare quota 785 abbonamenti riconfermati. Lo scorso anno al termine del primo giorno furono pochi più di 200. Dal 20 agosto la seconda fase di prelazione per i vecchi abbonati (che però vorranno cambiare posto), dal 22 al 7 settembre la vendita libera.