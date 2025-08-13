Salernitana, senti Casasola: "Granata tra le favorite per la B" Il laterale alza l'asticella: "Il Catania è squadra con qualità e uomini veri"

Da rimpianto ad avversario. Tiago Casasola suona la carica in casa Catania. Dopo il grande rifiuto dello scorso luglio con il trasferimento lampo in Sicilia dicendo “no” alla Salernitana nei giorni della tanto attesa fumata granata. Ai microfoni di SiciliaWeb, l’argentino si è espresso così sul campionato ai nastri di partenza: “Stiamo completando la rosa giorno dopo giorno, con grande qualità ma soprattutto tanta competizione nei vari reparti. Ci sono tanti leader, calciatori di livello ma anche di grande carisma e personalità, con valori umani importanti. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ora vogliamo preparare al meglio il campionato da vivere in uno stadio pieno, sperando di segnare e vincere per far festeggiare questa gente”.

Per Casasola tra le dirette concorrenti alla serie B c’è anche la Salernitana: “Fin da quando sono arrivato qui ho sempre detto che questa squadra si sarebbe assunta le proprie responsabilità. Puntiamo a fare un campionato di vertice ma lottando con Benevento, Salernitana senza dimenticare le sorprese come Cerignola e Trapani. Ci sono tante squadre di livello. Cicerelli? Siamo riusciti a trattenerlo, ci ho messo anche del mio. Per me è di un'altra categoria”.