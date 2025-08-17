COPPA ITALIA C. Salernitana-Sorrento 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Sorrento

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Cabianca, Matino, Anastasio; Achik, De Boer, Capomaggio, Varone, Villa; Liguori, Inglese. A disposizione: Guacci, Ferrari, Knezovic, Tongya, Coppolaro, Ubani, Vuillermoz, Di Vico, Iervolino, Boncori. Allenatore: Raffaele

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Carillo, Solcia, Fusco; Piras, Matera, Franco, Cuccurullo, Colombini; D’Ursi, Plescia. A disposizione: Boccarusso, D’Aniello, Potenza, Shaw, Esposito, Riccardi, Tonni, Russo, Di Somma, Vilardi, Crecco, Paglino. Allenatore: Conte

ARBITRO: Di Reda di Molfetta - assistenti: Pasqualetto e Romagnoli. IV uomo: Ubaldi

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Primo impegno ufficiale per la Salernitana che sfida il Sorrento allo stadio Arechi per la Coppa Italia di serie C. Fischio d'inizio alle 21 in un Arechi a porte chiuse per squalifica. Raffaele si affida al 3-5-2: davanti a Donnarumma spazio a Cabianca, Matino e Anastasio. Achik e Villa saranno gli esterni con De Boer, Capomaggio e Varone. In avanti il tandem composto da Liguori e Inglese.

Anche il Sorrento scenderà in camapo con il 3-5-2: D'Ursi e Plescia formeranno il tandem offensivo. Davanti ad Harrasser il trio composto da Carillo, Solcia e Fusco. A centrocampo spazio a Paglino, Matera, Franco, Cuccurullo e Crecco.

Prima del fischio d'inizio due cambi forzati per il Sorrento: Piras e Colombini prendono il posto di Crecco e Paglino.