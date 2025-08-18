Salernitana, la risposta del tifo è da applausi: cresce il numero di abbonamenti Il calore del popolo della Bersagliera si fa sentire. Domani il gong per la prelazione

Risposta fortissima di attaccamento, al di là dei risultati e delle polemiche. Nemmeno l'eliminazione in Coppa Italia di serie C e le stoccate a distanza rallenta la corsa agli abbonamenti tra i tifosi della Salernitana. L’ultimo aggiornamento comunicato dalla società granata parla di 2602 voucher stagionali riconfermati da chi già nella scorsa stagione era in possesso del titolo per tutte le sfide interne. Ci sarà tempo fino a domani per i vecchi abbonati per poter sfruttare la fase di prelazione e confermare il proprio posto all'Arechi. Dal 20 agosto la seconda fase di prelazione per i vecchi abbonati (che però vorranno cambiare posto), dal 22 al 7 settembre la vendita libera.