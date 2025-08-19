Ex Salernitana, Boateng lascia il Lask: "Mi attendono nuove sfide" Il tedesco, frenato da tanti problemi fisici, dice addio: "Ora si apre un nuovo capitolo"

Jerome Boateng e il LASK hanno deciso di comune accordo di risolvere il contratto che legava il difensore tedesco al club austriaco fino all’estate 2026. Dopo l'avventura in Italia con la maglia della Salernitana, l'ex stopper della nazionale saluta la società bianconera dopo appena 14 presenze. Frenato dai tanti problemi fisici, la società austriaca ha però salutato con il sorriso Boateng: "Jerome si è sempre comportato in maniera professionale e ha dato tutto per aiutare la squadra con la sua esperienza", ha dichiarato il direttore sportivo Dino Buric. "In particolare, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei nostri giovani. Per questo gli siamo estremamente grati e gli auguriamo ogni successo per il futuro". L'ex giocatore di Bayern, Lione e Salernitana ha commentato: "Ringrazio il LASK per la fiducia e il tempo trascorso a Linz. Lavorare in un nuovo ambiente mi ha arricchito. Ora è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Presto svelerò quali nuove sfide, sia sportive che personali, mi aspettano".