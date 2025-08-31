LIVE | Cosenza-Salernitana 1-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Cosenza-Salernitana

Cosenza (3-5-2): Vettorel; D’Orazio, Caporale, Dametto; Arioli, Contiliano, Garritano, Kouan, Cannavò; Mazzocchi, Florenzi. A disposizione: Pompei, Cimino, Barone, Begheldo, Dalle Mura, Ragone, Achour, Ferrara, Novello. Allenatore: Buscé

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Coppolaro; Villa, Varone, Capomaggio, Knezovic, Anastasio; Achik, Inglese. A disposizione: Brancolini, Gisondi, Nnamdi Ubani, De Boer, Iervolino, Di Vico, Legowski, Liguori, Ferrari, Tongya, Boncori. Allenatore: Raffaele

Arbitro: Mastrodomenico di Matera - assistenti: Fracchiolla e Martinelli. IV uomo: Gemelli. FVS: Gatto

Reti: 4' pt Mazzocchi (C), 12' pt Villa (S)

Note. Angoli: 1-0.

17' - Cosenza pericolosissimo: Mazzocchi controlla e calcia dal limite, palla sul palo alla destra di Donnarumma. Ma la posizione del calciatore calabrese era irregolare.

15' - Brividi nell'area di rigore rossoblu: Achik prova a sfruttare un retropassaggio verso il portiere Vettorel che in uscita si scontra con l'attaccante. Restano a terra sia l'attaccante che il portiere.

12' - GOL SALERNITANA - Al primo affondo arriva il pari granata: Villa, partendo dalla destra, si accentra, finta e calcia, beffando Vettorel.

9' - Salernitana in grande difficoltà: Mazzocchi semina il panico tra le maglie della difesa granata, palla ad Arioli che calcia alto.

7' - Ci prova Anastasio, conclusione fuori misura.

6' - Convalidato il gol: Cosenza avanti.

4' - GOL COSENZA: Subito avanti la formazione rossoblu: traversone di Arioli, malinteso tra Golemic e Donnarumma, Mazzocchi da due passi deposita in fondo al sacco.

1' - FISCHIO D'INIZIO

__________________________________________________________________________________

IL PRE-GARA. Raffaele per la seconda giornata di campionato sul campo del Cosenza conferma il 3-5-2 ma cambia diverse pedine. Davanti a Donnarumma spazio a Coppolaro, Golemic e Anastasio. Cabianca e Villa saranno gli esterni con Varone (preferito a De Boer), Capomaggio e Knezovic in mdiana. Davanti sarà Achik a far coppia con Inglese.

Problema dell'ultimo minuto per la Salernitana: out per infortunio Cabianca, al suo posto gioca Matino.