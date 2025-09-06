Faggiano da brividi: "Incidente e trapianto: ora rinasco con la Salernitana" Intervista toccante a "La Gazzetta dello Sport": "Ho visto il buio. Il lavoro è la medicina ideale"

Una storia da brividi. Gli ostacoli della vita e le avversità superate con determinazione, voglia di rivalsa. Daniele Faggiano si racconta, apre il libro dei ricordi e in una toccante intervista a “La Gazzetta dello Sport” rivela gli ultimi anni difficili dal punto di vista sanitario. Tutto iniziato dopo la sua parentesi con la Sampdoria. “Ero stanco e spossato - ricorda Faggiano - credevo che fosse perché non lavoravo. Ma non era così. Se l’emoglobina deve essere a 13, la mia era a 5”. Poi un brutto incidente stradale nel dicembre del 2023: “In autostrada, a San Benedetto, stavo andando a Modena e mi sono rotto due vertebre. Però sono uscito dall’ospedale firmando, contro la volontà dei medici. E una volta a casa, mio padre e mio suocero mi hanno rimandato a farmi vedere”.

I problemi di salute

Da qui però i primi problemi di salute: “Avevo dei valori sballati, ho fatto controlli su controlli e non andava bene. I medici erano preoccupati, hanno capito che il fegato non funzionava. Così ho cominciato a girare gli ospedali, sono stato ricoverato a Torino e Ancona”. Faggiano, alto 1.90, in quel periodo pesava quasi 140 chili: “La dieta è stata la prima cosa, poi ho fatto altre cure e preso medicinali, pensavo di guarire così. Sì parlava di trapianto, ma non era urgente. Ma non stavo bene - ricorda - e dopo la partita a Biella con la Juve Next Gen sono stato male. Grazie al dottor Ciampi dell’ospedale a Catania abbiamo capito la situazione e mi ha mandato all’Ismett a Palermo dal dottor Gruttadauria che ha preso in mano la situazione. Prima mi hanno fatto un piccolo intervento, poi è diventato urgente il trapianto”.

Il trapianto

Lo scorso Natale il trapianto: “Un calvario, pensavo di non uscirne. Momenti bui, non li auguro a nessuno. Sono stato 100 giorni in ospedale, avevo vicino mia moglie Giorgia e i miei genitori, la mia forza. Come il Catania, da Pelligra e Grella a tutti i tifosi. Ho provato dolore, rabbia. Una volta non capivo perché negli ospedali le finestre sono chiuse, me ne sono reso conto quando volevo aprirne una e scappare. Ma pensavo alla famiglia, alla bambina, agli amici veri che hanno sofferto con me e mi sono sempre vicini: sono venuti a trovarmi Perinetti, Ausilio e Baccin, poi giocatori come Torregrossa e Inglese”.

La parentesi con la Salernitana

Ora la Salernitana: “Iervolino mi ha dato la carica definitiva. Lui ne ha tanta! E me l’ha trasmessa. Il lavoro è la medicina migliore. Serie C? Il girone è tosto, oltre a Catania e Benevento ci sono anche Cerignola, Crotone, Monopoli, Potenza, e poi l’Atalanta U23. Spero di trasmettere la mia carica alla squadra. Essere qui mi ha dato forza e ora affronto questo impegno con l’entusiasmo di prima. Anzi più di prima, come se fossi resuscitato”.