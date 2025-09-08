Salernitana-Sorrento, start alla prevendita: il club sceglie le nuove tariffe Dalle ore 10 di domani la corsa al biglietto per la sfida dell'Arechi

Riapre l'Arechi. Con una nota ufficiale, Con una nota ufficiale, si annuncia che domani scatterà la prevendita per Salernitana-Sorrento, gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma allo stadio Arechi domenica 14 settembre alle 20:30. I biglietti saranno in vendita sia online sia presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale. Il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:00.

La linea del club

Curiosità sulle nuove tariffe scelte con la serie C: la Curva Sud Siberiano costerà 10 euro. 14 euro il costo dei Distinti. Per la Tribuna Azzurra serviranno 20 euro, 25 per la Verde e 40 per la Rossa. Previste scontistiche per le donne e per gli over 65 (ad eccezione della Curva Sud Siberiano) e per gli Under 14. I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hyppo Card, Granata Card e Member Card).

Diversamente abili

Le persone diversamente abili possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 10 settembre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 11 settembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso domenica 14 settembre dalle ore 17:30 alle ore 20:00 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di martedì 9 settembre fino alle 23:59 di mercoledì 10 settembre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.