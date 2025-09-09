Stadio Arechi, il sindaco Napoli scrive a Gravina: "Pronti per Euro2032"

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha scritto al Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina chiedendo d’inserire lo stadio comunale Arechi di Salerno nell’ambito degli impianti idonei ad ospitare i campionati europei di calcio nel 2032.
In una nota, si legge che "l'impianto sarà totalmente ristrutturato ed ammodernato grazie all’investimento della Regione Campania. L’Arechi diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia. Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale.
Il Comune di Salerno chiede al Presidente Gravina di conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all’Italia di accogliere Euro 2032 grazie ad una sinergica collaborazione istituzionale".