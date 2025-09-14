LIVE | Salernitana-Sorrento 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Sorrento

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Quirini, Varone, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris, Inglese. A disposizione: Brancolini, De Boer, Achik, Ferrari, Liguori, Knezovic, Matino, Ubani, Cabianca, Frascatore, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore. Raffaele.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser: Fusco, Carillo, Di Somma; Crecco, Franco, Cuccurullo, Cangianiello, Piras; Sabbatani, D’Ursi. A disposizione: Boccarusso, D’Aniello, Potenza, Shaw, Plescia, Esposito, Solcia, Riccardi, Tonni, Russo, Matera, Santini, Vilardi, Colombini. Allenatore. Conte

ARBITRO: Leone di Barletta - assistenti: Bracaccini ed Esposito - IV uomo: Manzo - FVS: Valcaccia.

2' - Ci prova subito la Salernitana: conclusione dalla distanza di Ferraris che non inquadra la porta.

1' - Fischio d'inizio.

Squadre in campo.

__________________________________________________________________________________________

IL PRE-GARA. La Salernitana ritova il Sorrento ad un mese dalla sfida di Coppa Italia di C che premiò i costieri ai calci di rigore. Raffaele lancia subito nella mischia tre dei quattro nuovi arrivati: Quirini agirà sull'out di destra, Tascone nel ruolo di mezzala e Ferraris in coppia con Inglese. Per il resto tutto invariato: davanti a Donnarumma spazio a Coppolaro, Golemic e Anastasio. In mediana completano il reparto Varone, Capomaggio e Villa.

Il Sorrento si schiera a specchio con il 3-5-2: Sabbatani e D'Ursi formano il tandem offensivo. In mediana spazio a Crecco, Franco, Coccrullo, Cangianiello e Piras. Fusco, Carillo e Di Somma compongono il trio davanti a Harrasser.