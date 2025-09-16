Salernitana-Atalanta Under 23, i convocati: out Liguori

Nessuna buona notizia per Michael Liguori. La Salernitana non avrà a disposizione la punta, ancora alle prese con il problema muscolare rimediato venerdì scorso. Raffaele ha convocato 24 calciatori per la sfida in programma domani sera alle 20:00 allo stadio Arechi contro l’Atalanta U23, valevole per il recupero della terza giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori.