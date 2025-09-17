LIVE | Salernitana-Atalanta Under 23 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Atalanta Under 23

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Cabianca; Ubani, Quirini, Knezovic, Capomaggio, Villa; Ferraris, Inglese. A disposizione: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Tascone, Anastasio, Frascatore, De Boer, Varone, Iervolino, Di Vico, Achik, Ferrari, Boncori. Allenatore: Raffaele

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Berto; Idele, Pounga, Riccio, Simonetto; Papadopoulos, Vavassori; Misitano. A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Manzoni, Cortinovis, Cisse, Tornaghi, Ghislandi, Navarro, Colombo, Levak, Bergonzi, Lonardo. Allenatore: Bocchetti

ARBITRO: Pezzopane di L’Aquila - assistenti: Spataro e Marucci. IV uomo: Castellone. FVS: Russo

NOTE. Angoli: 4-2. Ammoniti: Idele (A)

35' - Ancora occasione per l'Atalanta: Misitano scatta sul filo del fuorigioco e prova a beffare Donnarumma in uscita, palla alta.

34' - Atalanta ancora pericolosa: tiro dal limite di Misitano, la palla sfiora il palo alla destra di Donnarumma e termina sul fondo.

26' - Angolo battuto corto dall'Atalanta, la palla arriva a Simonetto che calcia dalla distanza ma senza inquadrare lo specchio.

23' - Ammonito Idele.

9' - Incredibile palla gol per l'Atalanta Under 23: Papadopoulos calcia dalla distanza, Donnarumma si oppone, la palla arriva a Vavassori che colpisce il palo, sulla ribattuta calcia Misitano ma Donnarumma salva nuovamente.

7' - Ancora Salernitana pericolosa: tiro dalla distanza di Villa, Vismara devia in angolo.

6' - Ci prova Guerini, tiro che esce altissimo.

4' - Salernitana subito vicina al vantaggio: Villa recupera palla in mezzo al campo e lancia Inglese in area, l'ex Catania controlla e calcia in diagonale, palla fuori di pochissimo.

1' - Fischio d'inizio.

_________________________________________________________________________________________________________

IL PRE-GARA. La Salernitana torna in campo a tre giorni dal successo contro il Sorrento. Raffaele conferma il 3-5-2 ma cambia quattro pedine rispetto all'ultimo match: in difesa, davanti a Donnarumma, spazio a Matino con Golemic e Cabianca. Ubani e Villa saranno gli esterni di centrocampo, Quirini e Knezovic le mezzali, Capomaggio il centrale. Davanti fiducia a Ferraris e Inglese.