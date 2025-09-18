Salernitana-Audace Cerignola, la prevendita: parte domani alle 10:00

Nuovo turno infrasettimanale all'Arechi

Salerno.  

Con una nota ufficiale, si annuncia che venerdì 15 settembre alle ore 10:00 scatterà la prevendita per Salernitana-Audace Cerignola, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma allo stadio Arechi mercoledì 17 settembre alle 18:30. I biglietti saranno in vendita sia online sia presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale. Il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 15:30 alle 18:00.

La linea del club

Curiosità sulle nuove tariffe scelte con la serie C: la Curva Sud Siberiano costerà 10 euro. 14 euro il costo dei Distinti. Per la Tribuna Azzurra serviranno 20 euro, 25 per la Verde e 40 per la Rossa. Previste scontistiche per le donne e per gli over 65 (ad eccezione della Curva Sud Siberiano) e per gli Under 14. I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hyppo Card, Granata Card e Member Card).

Omaggi Under 14

Per questa partita la società ha deciso di concedere l’ingresso gratuito a tutti gli under 14, nel settore distinti, fino ad esaurimento scorte. Al fine di ricevere il tagliando omaggio, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14@ussalernitana1919.it a partire dalle 10:00 di venerdì 19 settembre fino alle 23:59 di domenica 21 settembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per ciascun minore vi è l’obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale del minore. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Diversamente abili

Le persone diversamente abili possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di lunedì 22 settembre ed entro e non oltre le 12:00 di martedì 23 settembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso mercoledì 17 settembre dalle ore 15:30 alle ore 18:00 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. 

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di venerdì 19 settembre fino alle 23:59 di domenica 21 settembre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.

