Giugliano-Salernitana, i convocati granata: out solo Liguori

Al termine della rifinitura di questa mattina Giuseppe Raffaele ha reso noto la lista dei convocati per Giugliano-Salernitana, sfida in programma domani pomeriggio allo stadio Alberto De Cristofaro. Il tecnico granata riconferma tutta la squadra in toto rispetto all'Atalanta Under 23. C'è una sola defezione legata a Michael Liguori, ancora costretto al forfait per infortunio.
Di seguito, la lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 20 Ferraris.