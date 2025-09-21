LIVE - Giugliano-Salernitana 1-1, pari di Ferraris Segui le emozioni della sfida del De Cristofaro

GIUGLIANO-SALERNITANA 1-1, IL TABELLINO

Reti: 5' pt Nepi (G), 32' pt Ferraris (S)

Giugliano (4-4-2): Russo; D’Avino, Caldore, Del Fabro, Milan; D’Agostino, Zammarini, Peluso, Borello; Nepi, Prado.

In panchina: Bolletta, De Rosa, Njambe, Vaglica, Esposito, De Francesco, Forciniti, Prezioso, Lops, Balde. All: Cudini

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Frascatore; Villa, Quirini, Capomaggio, De Boer, Anastasio; Inglese, Ferraris.

In panchina: Brancolini, Achik, Varone, Ferrari, Knezovic, Coppolaro, Matino, Ubani, Tascone, Iervolino. All: Raffaele

Arbitro: De Angeli di Milano (Assistenti: Granata-Cozzuto. Quarto uomo: Vingo. FVS: Ciannarella).

La diretta testuale

37' - Conclusione da lontanissimo di Ferraris. Russo blocca. La Salernitana ora domina e spinge.

33' - Riparte anche il Fvs.

32' - Pareggio della Salernitana: giocata sontuosa di Capomaggio per Ferraris che con un pallonetto morbidissimo fa 1-1!

30' - Problemi per il Fvs: al De Cristofaro si continuerà senza l'ausilio della tecnologia.

26' - Cooling break: la Salernitana prova a trovare la quadra dopo lo svantaggio iniziale.

25' - Colpo di testa di Inglese su cross di Anastasio: palla debolmente sul fondo.

24' - Lungo conciliabolo fra De Angeli e Raffaele: l'arbitro non assegna il penalty.

22' - La Salernitana spende il Fvs per un possibile fallo da rigore su Villa.

17' - Cross di Cabianca dalla trequarti: testa di Ferraris che non trova i pali di Russo.

11' - Magia di Inglese che colpisce la traversa: tutto fermo per fuorigioco.

8' - Risposta della Salernitana: cross dalla sinistra e incornata di Inglese, Russo mette in angolo.

5' - Giugliano in vantaggio! Break di D'Agostino per Nepi che dal limite fa secco in diagonale Donnarumma.

2' - Brutto scontro aereo fra Golemic e Prado. Calciatori entrambi a terra. Niente di grave.

1' - Inizia il match

Squadre in campo. Si osserva un minuto di silenzio in ricordo di Matteo Franzoso, sciatore scomparso in settimana.

IL PRE-GARA. La Salernitana torna in campo a tre giorni dal successo contro l'Atalanta Under 23. Raffaele conferma il 3-5-2 ma cambia tre pedine rispetto all'ultimo match: in difesa, davanti a Donnarumma, spazio a Frascatore con Golemic e Cabianca. Villa e Anastasio saranno gli esterni di centrocampo, Quirini e De Boer le mezzali, Capomaggio il centrale. Davanti fiducia a Ferraris e Inglese.