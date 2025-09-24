LIVE | Salernitana-Audace Cerignola 1-0, la diretta web del match

Segui la diretta testuale di Salernitana-Audace Cerignola
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Ubani, De Boer, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris, Ferrari. A disposizione: Brancolini, Achik, Varone, Inglese, Knezovic, Quirini, Matino, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Raffaele
AUDACE CERIGNOLA (4-3-1-2): Greco; Todisco, Martinelli, Visentin, Russo; Cretella, Vitale, Bianchini; Paolucci; Cuppone, Gambale. A disposizione: Fares, Iliev, Dabizas, Ligi, Ballabile, Gasbarro, Moreso, Spaltro, D’Orazio, Cocorocchio, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Emmausso, Parlato. Allenatore: Maiuri
ARBITRO: Mbei di Cuneo - assistentI: Pilleri e Mallimaci. IV uomo: Maresca. FVS: Robilotta
RETI: 9' pt Ferraris (S)
NOTE. Espulsi il direttore sportivo DI Toro (C) e l'allenatore Maiuri (C). Ammoniti: Greco (C), Ferrari (S), Capomaggio (S). Angoli: 3-3. Recupero: 5' pt
50' - Duplice fischio: si va al riposo con la Salernitana avanti 1-0.
48' - Ammonito Capomaggio.
47' - Annullato il gol del raddoppio della Salernitana per fallo di Ferrari che viene anche ammonito.
46' - FVS in azione per un possibile fallo di Ferrari.
46' - GOL SALERNITANA - Ferrari lancia a rete Ferraris che fa secco Greco con un gran sinistro.
45' - 3' di recupero.
43' - La Salernitana ancora vicina al gol con Capomaggio che nel cuore dell'area viene fermato.
42' - La Salernitana trova il gol con Villa ma la rete dell'esterno viene annullata per posizione di fuorigioco.
38' - Salernitana pericolosa: ripartenza granata, Capomaggio lancia in area Ubani che arriva a tu per tu con Greco ma non riesce a superare il portiere. La palla arriva a Tascone che spreca da buona posizione.
33' - Ancora Cerignola pericoloso: Cuppone calcia dalla distanza, Donnarumma si tuffa sulla sua sinistra e devia in angolo.
30' - Traversone dalla sinistra, Gambale si coordina e calcia, Donnarumma blocca.
28' - Cerignola pericoloso: punizione di Paolucci che sorprende la difesa granata e trova libero in area Cuppone, il tiro dell'attaccante pugliese viene respinto da Donnarumma.
26' - Lancio di Coppolaro per Ferrari che controlla in area e calcia, palla sull'esterno della rete. Ma la posizione della punta granata era irregolare.
22' - Cross dalla destra, colpo di testa di Ferrari, Greco blocca.
10' - Ci prova ancora Ferraris che intercetta palla a centrocampo e tenta il tiro dalla distanza ma la sfera finisce sul fondo.
9' - GOL SALERNITANA - Vantaggio granata: Ferraris entra in area e con un destro a giro non lascia scampo a Greco.
1' - Fischio d'inizio.