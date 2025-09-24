LIVE | Salernitana-Audace Cerignola 1-0, la diretta web del match

Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Salerno.  

Segui la diretta testuale di Salernitana-Audace Cerignola

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Ubani, De Boer, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris, Ferrari. A disposizione: Brancolini, Achik, Varone, Inglese, Knezovic, Quirini, Matino, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Raffaele

AUDACE CERIGNOLA (4-3-1-2): Greco; Todisco, Martinelli, Visentin, Russo; Cretella, Vitale, Bianchini; Paolucci; Cuppone, Gambale. A disposizione: Fares, Iliev, Dabizas, Ligi, Ballabile, Gasbarro, Moreso, Spaltro, D’Orazio, Cocorocchio, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Emmausso, Parlato. Allenatore: Maiuri

ARBITRO: Mbei di Cuneo - assistentI: Pilleri e Mallimaci. IV uomo: Maresca. FVS: Robilotta

RETI: 9' pt Ferraris (S)

NOTE. Espulsi il direttore sportivo DI Toro (C) e l'allenatore Maiuri (C). Ammoniti: Greco (C), Ferrari (S), Capomaggio (S). Angoli: 3-3. Recupero: 5' pt

 

50' - Duplice fischio: si va al riposo con la Salernitana avanti 1-0.

48' - Ammonito Capomaggio.

47' - Annullato il gol del raddoppio della Salernitana per fallo di Ferrari che viene anche ammonito.

46' - FVS in azione per un possibile fallo di Ferrari.

46' - GOL SALERNITANA - Ferrari lancia a rete Ferraris che fa secco Greco con un gran sinistro.

45' - 3' di recupero.

43' - La Salernitana ancora vicina al gol con Capomaggio che nel cuore dell'area viene fermato.

42' - La Salernitana trova il gol con Villa ma la rete dell'esterno viene annullata per posizione di fuorigioco. 

38' - Salernitana pericolosa: ripartenza granata, Capomaggio lancia in area Ubani che arriva a tu per tu con Greco ma non riesce a superare il portiere. La palla arriva a Tascone che spreca da buona posizione.

33' - Ancora Cerignola pericoloso: Cuppone calcia dalla distanza, Donnarumma si tuffa sulla sua sinistra e devia in angolo.

30' - Traversone dalla sinistra, Gambale si coordina e calcia, Donnarumma blocca.

28' - Cerignola pericoloso: punizione di Paolucci che sorprende la difesa granata e trova libero in area Cuppone, il tiro dell'attaccante pugliese viene respinto da Donnarumma.

26' - Lancio di Coppolaro per Ferrari che controlla in area e calcia, palla sull'esterno della rete. Ma la posizione della punta granata era irregolare.

22' - Cross dalla destra, colpo di testa di Ferrari, Greco blocca.

10' - Ci prova ancora Ferraris che intercetta palla a centrocampo e tenta il tiro dalla distanza ma la sfera finisce sul fondo.

9' - GOL SALERNITANA - Vantaggio granata: Ferraris entra in area e con un destro a giro non lascia scampo a Greco.

1' - Fischio d'inizio.

