Serie C / Casarano-Salernitana, la diretta LIVE

CASARANO-SALERNITANA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:
Casarano (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gega; Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto; Chiricò, Malcore, Millico.
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Ubani, Tascone, De Boer, Villa, Anastasio; Ferraris, Ferrari.
14.40 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Casarano-Salernitana, settima sfida del campionato di serie C, girone C. Raffaele, in tribuna per squalifica, deve fare i conti con le defezioni pesantissime di Capomaggio e Inglese. In cabina di regia c'è De Boer, con Villa mezzala. Conferma per Ubani mentre a sinistra c'è Anastasio. Davanti la coppia Ferrari-Ferraris.