LIVE | Salernitana-Cavese 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Salernitana (3-4-3): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris, Ferrari, Inglese. A disposizione: Brancolini, Achik, Varone, Knezovic, Ubani, Anastasio, Frascatore, Iervolino, Boncori. Allenatore: Raffaele

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Cionek, Nunziata; Diarrasouba, Munari, Fornito, Macchi; Orlando, Sorrentino; Ubaldi. A disposizione: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Awua, Barone, Guida, Fella, Pelamatti, Piana, D’Incoronato, Bolcano, Amerighi, Fusco. Allenatore: Prosperi

Arbitro: Lovison di Padova - assistenti: Cadirola e Consonni. IV uomo: Leone. FVS: Martinelli

Note. Spettatori: 14.297 di cui 1 ospite e 5289 abbonati. Ammoniti: Munari (C). Angoli: 5-0. Recupero: 2' pt

45' - 2' di recupero.

40' - Salernitana pericolosa nell'area granata: Inglese lancia Tascone che appoggia per Ferrari, il numero 10 granata calcia di prima intenzione ma senza inquadrare la porta.

36' - Salernitana vicina al gol: Ferraris entra in area e calcia, Boffelli devia in angolo.

34' - Ancora Cavese: Sorrentino recupera un buon pallone a centrocampo, avanza e calcia ma senza inquadrare la porta.

33' - La Cavese si fa vedere nella metà campo granata: tiro a giro di Orlando, Donnarumma blocca.

30' - Ci prova Inglese dal limite, tiro deviato in calcio d'angolo.

20' - Ci prova la Salernitana con Ferrari, tiro dalla distanza che si perde alto sulla traversa.

18' - Angolo dalla destra: Villa tocca per Ferraris che crossa al centro, Inglese stacca ma non inquadra la porta.

16' - L'arbitro conferma la decisione di campo: ammonito Munari.

15' - La Salernitana si gioca la prima card: revisione in corso dell'arbitro per la possibile espulsione di Munari.

14' - Ammonito Munari.

13' - Primo tiro nello specchio della porta: Diarrasouba ci prova dalla distanza, Donnarumma si distende e salva.

3' - Cross dalla destra di Quirini, Evangelisti riesce ad anticipare Ferrari e devia in angolo.

Squadre in campo.

IL PRE-GARA. All'Arechi va in scena il derby campano tra Salernitana e Cavese. Raffaele schiera un undici a trazione offensiva: tridente offensivo con Ferraris-Ferarri e Inglese. In difesa spazio a Matino, Golemic e Coppolaro. Tascone affiancherà Capomaggio a centrocampo, con Quirini e Villa sulle corsie esterne.

In casa Cavese si riparte dal 3-4-2-1; in difesa, davanti a Boffelli, spazio ad Evangelisti, Cionek e Nunziata. Diarrasouba e Macchi saranno gli esterni con Munari e Fornito al centro. Davanti Ubaldi sarà supportato da Orlando e Sorrentino.