LIVE. Monopoli-Salernitana 0-1, segui la diretta web del match Aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del "Veneziani"

La diretta testuale di Monopoli-Salernitana

Monopoli (3-5-2): Piana; Ronco, Bizzotto, Piccinini; Viteritti, Falzerano, Battocchio, Scipioni, Oyewale; Fall, Tirelli. A disposizione: Albertazzi, Cucinotta, Di Bari, Angileri, Rossi, Valenti, Calcagni, Rossi, Bordo, Lattanzi, Imputato, Volpe, Spanò, Longo, Yeboah. Allenatore: Colombo

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris; Inglese, Ferrari. A disposizione: Brancolini, Quirini, Matino, Varone, Knezovic, Iervolino, Di Vico, Achik, Liguori, Boncori. Allenatore: Raffaele

Arbitro: Di Cicco di Lanciano - assisenti: Sicurello e Montanelli. IV uomo: Recchia. FVS: Cantatore

RETI: 15' pt Capomaggio (S)

NOTE. Ammoniti: Anastasio (S). Angoli: 5-0. Recupero. 0' pt

7' - Capomaggio serve in area Ferrari che tenta la battuta ma senza inquadrare la porta.

3' - Monopoli pericolosissimo: ripartenza di Viteritti che salta Anastasio e serve Scipioni, il tiro del centrocampista deviato da Golemic esce di poco alla destra di Donnarumma.

1' - Si riparte

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: si va al riposo con la Salernitana avanti sul Monopoli.

35' - Ci prova di nuovo Tascone che dal limite dell'area colpisce male la sfera senza inquadrare la porta.

32' - Ammonito Anastasio.

29' - Ci prova Tascone con un tiro dal limite, palla che esce alla destra di Piana.

22' - Ancora Salernitana: Ferrari ruba palla e serve in area Inglese che calcia sull'esterno della rete. Anche in questo caso, però, l'attaccante era in offside.

18' - Inglese centra la traversa con un gran tiro dal limite ma la posizione dell'attaccante granata era irregolare.

15' - GOL SALERNITANA - Eurogol di Capomaggio che parte dal limite, salta due uomini, entra in area e mette la palla all'angolino: granata avanti a Monopoli.

7' - Spinge la Salernitana: Inglese non riesce ad approfittare di un errore del portiere Piana in fase d'impostazione, poi la palla arriva a Ferrari che calcia senza inquadrare lo specchio.

5' - Prima palla gol per la Salernitana con Ferrari che controlla in area e calcia, la palla esce di poco alla sinistra di Piana.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Raffaele conferma il 3-4-1-2 e dà fiducia al trio composto da Ferraris alle spalle di Inglese e Ferrari. Le novità rispetto al match vinto con la Cavese riguardano difesa e centrocampo. Davanti a Donnarumma, con Coppolaro e Golemic chance per Anastasio. Villa agirà a sinistra con Ubani (preferito a Quirini) sulla corsia opposta e Capomaggio e Tascone in mezzo al campo. Il Monopoli si affida al 3-5-2 con l'ex Falzerano nel ruolo di mezzala e Fall e Tirelli nel tandem offensivo.