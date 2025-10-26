LIVE | Salernitana-Casertana 0-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Salernitana-Casertana
Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, Villa; Liguori; Ferraris, Ferrari. A disposizione: Brancolini, Quirini, Coppolaro, Frascatore, Varone, Iervolino, Di Vico, Achik, Inglese, Knezovic, Boncori. Allenatore: Raffaele
Casertana (3-5-2): De Lucia; Heinz, Bacchetti, Rocchi; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Liotti; Casarotto, Bentivegna. A disposizione: Merolla, Vilardi, Falasca, Kontek, Giugno, Llano, Kallon, Arzillo, Di Tommaso, Leone, Capasso, Vano, Galletta. Allenatore: Coppitelli
Arbitro: Cerbasi di Arezzo (Chichi/Cardona). IV uomo: Mastrodomenico. FVS: Ferraro
Note. Ammoniti: Pezzella (C), Capomaggio (S), Bentivegna (C). Angoli: 2-2. Recupero: 4' pt
49' - Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Casertana sullo 0-0.
46' - Angolo dalla destra di Anastasio, colpo di testa di Golemic che per poco non inquadra la porta.
45' - 4' di recupero.
44' - Fallo di Bentivegna su Ubani: giallo per l'attaccante della Casertana.
43' - Bella azione della Salernitana: scambio nello stretto tra Liguori e Ferraris, De Lucia in uscita anticipa l'ex Padova.
42' - Salernitana pericolosa: punizione di Villa, colpo di testa di Matino, De Lucia devia in angolo.
27' - Ammonito Capomaggio: era diffidato, salterà la prossima partita.
25' - Salernitana pericolosa: Ferraris lancia in area Ferrari che calcia in diagonale, palla a lato.
24' - Confermata la decisione di campo: nessuna sanzione per la Salernitana.
20' - Coppitelli si gioca la card per verificare la spinta di Tascone su Toscano.
19' - Ammonito Pezzella.
18' - Si accendono gli animi in campo: entrata dura di Pezzella che colpisce con un calcio al volto Ferrari. Ne nasce un parapiglia, Tascone spintona Toscano.
17' - Sul corner successivo ci prova Heinz di testa ma la sfera si perde alta sulla traversa.
16' - Angolo battuto da Bentivenga che tenta direttamente la battuta a rete, Ferrari devia in angolo.
10' - Conclusione di Bentivenga, l'ex Avellino non inquadra lo specchio.
1' - Fischio d'inizio