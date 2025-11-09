Salernitana-Crotone, Raffaele: "Esame per consolidare il nostro percorso" Il tecnico si gode l'abbondanza: "Mi prendo ancora qualche ora di riflessione sulla formazione"

Un esame per dare consistenza al primato. Giuseppe Raffaele sottolinea l'importanza di Salernitana-Crotone. Come da tradizione nel prepartita, il sito ufficiale del club trasmette il pensiero del tecnico granata alla vigilia del posticipo dell'Arechi: “Domani affronteremo una squadra molto importante sotto il profilo delle individualità e consolidata sotto il profilo dell’organizzazione, perché lavora già da due anni con lo stesso allenatore. Da parte nostra, bisognerà sfoderare una grande prestazione per poter ottener un buon risultato contro un avversario di valore. – ha aggiunto mister Raffaele – Dobbiamo continuare a creare con continuità in zona offensiva e cercare di aggredire bene l’avversario. Abbiamo lavorato su questo e su tutti gli aspetti tecnici e tattici da puntellare. Sicuramente contiamo molto anche sulla spinta del nostro pubblico: l’obiettivo è quello di proseguire nel percorso tracciato fin dalla prima giornata cercando sempre di migliorare e di consolidare i pregi che fino a oggi abbiamo dimostrato di avere”.

La buona notizia è l'infermeria vuota: “È stata una settimana ricca di lavoro. Abbiamo recuperato tutti i calciatori che erano fuori fino alla scorsa settimana e l’organico è interamente a disposizione. Rientra anche de Boer che naturalmente viene da un lungo infortunio, per cui bisogna mantenere un pizzico di cautela sul suo impiego. Cabianca è pienamente recuperato ed è a disposizione. Ho praticamente ancora una giornata a disposizione per riflettere sulla formazione da schierare”.