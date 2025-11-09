Salernitana-Crotone, i convocati di Raffaele: riecco De Boer

Tutti a disposizione. La miglior notizia in vista di Salernitana-Crotone per Giuseppe Raffaele arriva dall'infermeria. Dopo Cabianca con il Latina, il posticipo di domani sera avrà tra i protagonisti anche De Boer. Il centrocampista ha recuperato dopo l'infortunio rimediato oltre un mese fa a Casarano. Una buona notizia per il tecnico granata, pronto a ripartire dal 3-4-1-2 con il tandem Ferrari-Inglese dal 1'. Di seguito, la lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.