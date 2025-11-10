LIVE | Salernitana-Crotone 0-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Salernitana-Crotone
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Cabianca (33' pt Matino), Golemic, Anastasio; Quirini (1' st Achik), Tascone, Capomaggio, Knezovic (1' st Di Vico), Villa (8' pt Coppolaro); Inglese (29' st Ferraris), Ferrari. A disposizione: Brancolini, Cevers, Ubani, Frascatore, De Boer, Varone, Iervolino, Liguori, Boncori. Allenatore: Raffaele
CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Berra, Cargnelutti (36' st Cocetta), Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Sandri (43' st Calvano); Zunno, Gomez, Maggio (36' st Stronati); Piovanello. A disposizione: Sala, Martino, Leo, Ricci, Gallo, Murano, Marrazzotti, Vrenna, Bruno, Del Piano. Allenatore: Longo
ARBITRO: Drigo di Portogruaro - assistenti: Marchese e Cataneo. IV uomo: Castellone. FVS: Romaniello
NOTE. Ammoniti: Coppolaro (S), Di Vico (S), Di Pasquale (C). Angoli: 4-4. Recupero: 8' pt - 8' st
48' - Dopo la revisione, l'arbitro conferma la decisione di campo.
46' - La Salernitana si gioca la card per un contatto in area di rigore.
45' - 8' di recupero.
43' - Cambio nel Crotone: esce Sandri entra Calvano.
36' - Doppio cambio per il Crotone: escono Cargnelutti e Maggio, entrano Cocetta e Stronati.
35' - Cross dalla destra di Coppolaro, Ferraris tenta la girata: Merelli blocca.
32' - Ammonito Di Pasquale.
30' - Ammonito Di Vico.
29' - Cambio nella Salernitana: esce Inglese entra Ferraris.
25' - Tiro di Piovanello dalla distanza, palla deviata in angolo.
23' - Annullato il gol della Salernitana per un tocco di mano di Matino.
19' - Revisione in corso per un possibile fuorigioco.
18' - GOL SALERNITANA - Angolo dalla sinistra, colpo di testa di Inglese, Ferrari tenta il tap-in, la palla arriva a Matino che non riesce a spingere in fondo al sacco, la sfera arriva a Ferrari che batte Merelli.
15' - Errore in fase di uscita della Salernitana, la palla arriva a Zunno che calcia a rete, Donnarumma devia in angolo.
12' - Ammonito Coppolaro.
1' - Si riparte all'Arechi.
1' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Knezovic e Quirini entrano Di Vico e Achik.
SECONDO TEMPO
53' - Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Crotone sullo 0-0.
49' - Salernitana pericolosa: cross di Tascone, tiro di Anastasio che viene bloccato da Merelli.
45' - 8' di recupero.
42' - Punizione di Knezovic, palla a lato.
33' - Cambio nella Salernitana: esce Cabianca entra Matino.
31' - Problema muscolare per Cabianca: sarà costretto al cambio.
23' - Knezovic serve in area Inglese che controlla e scodella al centro, Ferrari viene anticipato, la palla arriva a Quirini che calcia, palla deviata in angolo.
21' - Ci prova Knezovic con un tiro dalla distanza e da posizione defilata, Merelli blocca.
8' - Cambio nella Salernitana: esce Villa entra Coppolaro.
5' - Villa esce in barella e dovrà essere trasportato in ospedale. Ma il calciatore è cosciente.
4' - Scontro di gioco all'Arechi tra Villa e Piovanello. Resta a terra il difensore della Salernitana.
1' - Primo angolo per il Crotone, angolo di Piovanello, colpo di testa di Maggio che si perde di poco alto. Ma la palla era uscita al momento della battuta.
1' - Fischio d'inizio: si parte all'Arechi.
IL PRE-GARA. La Salernitana scende in campo all'Arechi contro il Crotone per provare a ritrovare il primato. Nel 3-5-2 granata Raffaele cambia cinque pedine rispetto a Latina: davanti a Donnarumma ritorna Cabianca con Golemic ed Anastasio. Nuova chance anche per Quirini sull'out di destra, Villa a sinistra con Tascone, Capomaggio e Knezovic a completare il reparto. Davanti Inglese e Ferrari. Il Crotone di Longo si schiera con il 4-2-3-1: Zunno, Gomez, Maggio agiranno alle spalle di Piovanello.