Team Altamura-Salernitana 1-2, Raffaele: "Vittoria pesante, stiamo dando tutto" Il tecnico granata: "Ogni gara è una battaglia, questo successo è molto prezioso"

“Contava vincere”. Giuseppe Raffaele si prende i tre punti e il primato della sua Salernitana dopo il successo di Altamura: “Nell’ultimo periodo abbiamo dovuto correggere alcune cose per infortuni, anche sulla catena stessa. Faccio il mio plauso al gruppo perché non si fanno rimonte così se non sei unito. Se andiamo a leggere il campionato, se siamo in teste in gare con difficoltà è perché questa la serie C, un cammino dove ogni partita è difficile e per tutti non solo per la Salernitana. Abbiamo subito diverse ripartenze ma abbiamo anche creato diverse occasioni anche clamorose”.

“L’attacco tonerà a segnare”

Liguori si è sbloccato ma i centravanti restano a secco: “Ne ho allenati tanti di bomber e so bene che cosa significa quando non arriva il gol. Bisogna non criticarli ma capire il momento che può capitare a chiunque. Siamo tra le prime per occasioni create, ci manca la finalizzazione. Quindi bisogna capire il momento e aiutare i nostri riferimenti offensivi che torneranno a farci vincere le partite”.

“Il pallino non è la vetta”

“Questo è un momento, sembriamo essere meno brillanti solo perché segniamo meno. Ma stiamo riuscendo a creare tanto, cambiando anche modulo in corso. Alla fine quando spingi poi il gol arriva. Così come mi sento di dire che meritiamo questo primo posto anche se a volte perdiamo equilibrio. Tutti stanno crescendo, da Golemic a Matino e Coppolaro. Questi sono segnali importanti.Sarà importante continuare così, pensare al Potenza anche godendoci la vetta. Il mio pallino non è essere adesso in vetta ma alla fine. Dobbiamo capire tutti che la squadra sta spingendo al massimo, ricercando la perfezione al massimo e anche vivendo un momento di stanca”.