Salernitana-Potenza, la prevendita parte domani: info e costi Tutti i dettagli per la sfida di domenica

Partita alle ore 12:00 di domani la prevendita di Salernitana-Potenza, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma allo stadio Arechi domenica 23 novembre alle 17:30. I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale ed online. Il botteghino 1 dello stadio Arechi, inoltre, sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 14:30 alle 17:00.

La vendita dei biglietti nei settori locali è vietata ai residenti a Potenza e provincia, che potranno acquistare il biglietto per l’evento soltanto se possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919 sottoscritta entro e non oltre il 31/5/2025.

In attesa di determinazioni da parte delle autorità competenti, le modalità di vendita dei tagliandi per il settore ospiti saranno comunicate successivamente.

Questi i prezzi:

Intero Donna/Over 65 U14** Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 35 + € 3,00 prev. € 22 + € 3,00 prev. € 15 + € 2,00 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 22 + € 3,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. Tribuna Azzurra € 18 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. Distinti € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. € 5 + € 2,00 prev. Curva Sud € 8 + € 2,00 prev. — € 5 + € 2,00 prev.

*escluse commissioni di servizio.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Omaggi Under 14

Per questa partita la società concederà l’ingresso gratuito a tutti gli under 14 nel settore distinti fino ad esaurimento scorte. Al fine di ricevere il tagliando omaggio, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14@ussalernitana1919.it a partire dalle 9:00 di martedì 18 novembre fino alle 23:59 di mercoledì 19 novembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per ciascun minore vi è l’obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale del minore. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Persone con disabilità

Le persone in condizione di disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di mercoledì 19 novembre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 20 novembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 14:30 alle 17:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di martedì 18 novembre fino alle 23:59 di mercoledì 19 novembre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.