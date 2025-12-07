Salernitana-Trapani, le probabili formazioni: Raffaele riparte da Inglese Alle 14:30 test verità per la Bersagliera. Longobardi verso la panchina

Ripartire, archiviare Benevento e rimettersi in scia di un Catania capolista che ha cambiato marcia e sogna la fuga di Natale. La Salernitana prova a resistere. Messo alle corde dopo il ko di Benevento che ha fatto perdere ai granata partita e quantità importanti di orgoglio e personalità, i granata di Giuseppe Raffaele non possono fallire l’esame Trapani. Alle 14:30, in un Arechi che combatte contro il minimo stagionale, la Bersagliera deve riprendere a correre in una sfida tutt’altro che facile, contro un’altra big del campionato ma indietro in classifica per il fardello pesantissimo degli otto punti di penalizzazione.

Longobardi verso la panchina, tentazione Liguori sulla destra

Serve una risposta, la pretende Giuseppe Raffaele che dopo le parole al miele di Danilo Iervolino e Daniele Faggiano vuole dimostrare che il gruppo granata ha incassato la lezione del Vigorito e vuole ripartire forte. Il tecnico dei campani si affiderà al 3-5-2. Donnarumma sarà protetto da Matino, Golemic ed Anastasio. Sulle corsie Liguori e Villa, con Longobardi inizialmente in panchina. In mezzo al campo chance per De Boer in cabina di regia con Tascone e Capomaggio come mezzali. Davanti si punta tutto su Inglese e Ferrari.

Salernitana-Trapani, le probabili formazioni:

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferrari, Inglese.

Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Ciotti, Negro, Pirrello, Giron; Celeghin, Di Noia; Ciuferri, Podrini, Fischnaller; Grandolfo.