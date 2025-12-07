Salernitana, Raffaele si affida a Ferrari: il Loco cerca il gol numero 100 in C L'argentino a caccia del record personale. Arechi fortunato per Aronica

Una partita speciale. Con il Benevento ci è andato soltanto ad un passo, anticipato dalla deviazione vincente di Capomaggio e fermato dalla traversa al termine di un'azione iniziata con una 'rabona'. Franco Ferrari vuole caricarsi la Salernitana sulle spalle per uscire dalla crisi. Con il Trapani sarà ancora il riferimento offensivo, in coppia con Inglese. Raffaele si affida al suo numero 10, in quella con il Trapani che potrebbe avere il sapore di match 'storico': il Loco è ad un passo dai 100 gol in Serie C tra campionato e post season: è fermo a 99, quota raggiunta in occasione della sfida interna contro il Potenza.

In coppia con lui Roberto Inglese: il numero nove è a caccia di riscatto, a secco da due mesi esatti, proprio da quando con la doppietta alla Cavese festeggiò le 100 reti. L'Arechi stadio fortunato per Salvatore Aronica: il tecnico del Trapani vi ha giocato tre volte da avversario nella sua precedente carriera da calciatore e ha sempre vinto. È accaduto nella stagione 2000/01 con il Crotone (0-1), nel 2002/03 con l’Ascoli (1-2) e nel 2003/04 col Messina (0-3).