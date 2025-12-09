Salernitana, Faggiano al Liceo Severi: "Mercato? Ci stiamo già muovendo" Il ds all'incontro con gli studenti: "Capisco il malcontento, faremo acquisti. Lescano? Vediamo..."

Lo sport come strumento di vita è la traccia della giornata. Ma al Liceo Scientifico Severi le domande dei tifosi sono tante e impazzano soprattutto sul mercato. L'assist al bacio per i giovani tifosi arriva dalla presenza del ds Daniele Faggiano. L'uomo mercato granata viene interrogato dai più giovani sul momento della squadra e sul mercato: “La squadra è stata costruita per fare il meglio possibile. Capisco il malcontento della piazza. Noi vorremmo vincere sempre, ce la mettiamo tutta e a volte non ci riesce come vorremmo. A gennaio ci muoveremo insieme alla società, lo stiamo già facendo. Ora abbiamo bisogno del vostro calore".

Il sogno è Facundo Lescano, con il ds granata ieri sugli spalti del Partenio-Lombardi per Avellino-Venezia: "Vediamo, al momento dobbiamo essere felici di quanto stiamo facendo con la squadra attuale. Ma vediamo”.