Picerno-Salernitana, fischia Diop Scelto l'arbitro della sfida di sabato

L’incontro tra Picerno-Salernitana, in programma sabato 13 dicembre alle ore 14:30 allo stadio Curcio sarà Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio. Ci saranno gli assistenti Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia e Alfonsorocco Rosania della sezione di Finale Emilia. Il quarto uomo sarà Domenico Mirabella della sezione di Napoli. Come operatore al Football Video Support è stato designato il signor Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza.