Salernitana, verso Picerno con un dubbio legato all’infermeria Squadra in campo in vista del match di sabato. Raffaele chiede intensità e voglia di rivalsa

Tutti in campo. Giuseppe Raffaele si affida al lavoro per uscire dalla crisi. “Non conosco altra strada che affrontare questo momento difficile con più voglia di lavorare e trovare una soluzione”. Il tecnico della Salernitana sa di giocarsi tanto e confida nell’assist del calendario nelle due sfide che chiuderanno il girone d’andata con Picerno e Foggia per provare a rilanciarsi, sperando in passi falsi di Catania e Benevento.

Per il trainer granata ancora presto avventurarsi sul tema formazione in vista della sfida di sabato. Il secondo allenamento settimanale non riporta buone notizie dall’infermeria. Se Eddy Cabianca deve fare i conti con la lesione muscolare che lo terrà fuori fino ad inizio 2026, per la Salernitana resta il dubbio sulle condizioni di Paolo Frascatore. Il difensore di proprietà dell’Avellino si era fermato alla vigilia della sfida con il Trapani per un risentimento muscolare. Anche oggi solo allenamento differenziato e condizioni da valutare. Si va dunque verso la conferma del terzetto Matino, Golemic e Anastasio.