Salernitana, Raffaele concede riposo ma perde un titolare per il Sorrento Il tecnico confida nei recuperi di ben quattro elementi

Un lunedì di riposo. La Salernitana tira il fiato. Fa i conti con infortuni, con il virus influenzale che ha debilitato il gruppo come raccontato da Giuseppe Raffaele nel post-Atalanta Under 23. Malanni di stagione in un momento già determinante per il club granata superato però con il sorriso grazie al successo di Caravaggio che ha permesso alla Bersagliera di restare aggrappato al sogno promozione in serie B. Ripresa degli allenamenti fissata per domani, quando si inizierà a pensare alla sfida di domenica pomeriggio a Potenza col Sorrento.

Al Viviani ci sarà da ricostruire la difesa. Raffaele ritroverà Arena ma soprattutto confida nel recupero di Golemic. Il serbo era in panchina ieri ma non al top della condizione a causa di un’influenza fastidiosa che lo accompagna da settimane. Da qui, la scelta di arretrare Capomaggio nel pacchetto arretrato. Mancherà Matino: il difensore ha rimediato il quinto giallo stagionale ma andrà valutato anche il problema muscolare rimediato nel finale di gara. Possibile chance per Anastasio al suo posto. In mezzo al campo si confida nel recupero di Tascone dopo il forte attacco influenzale che lo ha mandato ko alla vigilia di Caravaggio. A disposizione anche Carriero.