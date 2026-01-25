Sorrento-Salernitana, le probabili formazioni: tre debutti dal 1' Pomeriggio rovente per la Bersagliera. Raffaele si aggrappa anche al mercato

Vincere per rispondere al Benevento e dimostrare che il momento di crisi è passato. Sorrento-Salernitana è derby verità per la Bersagliera. Dopo il primo vero tentativo di fuga del Benevento, alle ore 14:30 la Salernitana ha il compito di rispondere, di espugnare il Viviani di Potenza e lanciare un messaggio importante all'intero campionato. Dopo una settimana di fuoco, iniziata con la durissima contestazione dei tifosi a Danilo Iervolino, il club granata ha mosso un passo importantissimo in sede di mercato mettendo le mani su Facundo Lescano. Un colpo da 800mila euro che, alla luce anche del ritardo in classifica, va onorato vincendo subito.

Tre novità di formazione

L'emergenza infortuni ormai è di casa per la Salernitana. Raffaele rimpingua il conto delle pedine a disposizione anche grazie al mercato ma deve fare i conti con Golemic non al top così come con le esclusioni di Anastasio e Tascone. In difesa, oltre a Capomaggio e Berra, ci sarà Arena. In mezzo al campo, con Longobardi e Villa esterni, debutto dal 1' per Gyabuaa, con De Boer e Carriero a completare il terzetto centrale. Davanti la tentazione Lescano: l'argentino agirà da punta in coppia con Ferrari.

Sorrento-Salernitana, le probabili formazioni:

Sorrento (3-4-2-1): Del Sorbo; Solcia, Shaw, Fusco; Paglino, Cangianiello, Cuccurullo, Colombini; Ricci, Esposito; Sabbatani. All: Serpini

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, De Boer, Villa; Lescano, Ferrari. All: Raffaele